В Госдуме осудили заявление главы МИД Украины о «сдерживании России»
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Бальбек заявил, что Кулеба «собаку съел» на голословных обвинениях России в якобы попытках захвата Украины.
По его словам, карьера главного украинского дипломата построена на обмане.
«Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника», — добавил он.
Парламентарий также напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение.
Ранее Кулеба в интервью Anadolu заявил, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты для «сдерживания России».