Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для «сдерживания России».

Бальбек заявил, что Кулеба «собаку съел» на голословных обвинениях России в якобы попытках захвата Украины.

По его словам, карьера главного украинского дипломата построена на обмане.

«Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника», — добавил он.

Парламентарий также напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение.

Ранее Кулеба в интервью Anadolu заявил, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты для «сдерживания России».