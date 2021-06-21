В Госдуме осудили заявление главы МИД Украины о «сдерживании России»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для «сдерживания России».
В Госдуме осудили заявление главы МИД Украины о «сдерживании России»
  • © Francisco Seco
  • Reuters

Бальбек заявил, что Кулеба «собаку съел» на голословных обвинениях России в якобы попытках захвата Украины.

По его словам, карьера главного украинского дипломата построена на обмане. 

«Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника», — добавил он.

Парламентарий также напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение. 

Ранее Кулеба в интервью Anadolu заявил, что украинская сторона закупила турецкие ударные беспилотные летательные аппараты для «сдерживания России».

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