На Украине высказались о ситуации с подтоплениями в Крыму
- РИА Новости
«Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать», — цитирует РИА Новости Данилова.
В своей речи секретарь СНБО также назвал крымские города Керчь и Ялту «украинскими».
Ранее мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Керчь на автомобилях повышенной проходимости и грузоподъёмности для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления региона.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.