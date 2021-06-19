На Украине высказались о ситуации с подтоплениями в Крыму

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о ситуации с подтоплениями в Крыму.
На Украине высказались о ситуации с подтоплениями в Крыму
  • РИА Новости

«Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать», — цитирует РИА Новости Данилова.

В своей речи секретарь СНБО также назвал крымские города Керчь и Ялту «украинскими».

Ранее мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Керчь на автомобилях повышенной проходимости и грузоподъёмности для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления региона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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