В Совфеде назвали обречённым на провал украинский проект «Крымская платформа»

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Полина Полетаева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что украинские власти намерены провести международный саммит «Крымской платформы».
В Совфеде назвали обречённым на провал украинский проект «Крымская платформа»
  • РИА Новости

«Для чего создана эта «платформа», понятно — опять привлечь общественное мнение к ситуации вокруг Крыма. Но я считаю этот проект мертворождённым и обречённым на провал. Кто бы там ни собрался, эти люди ничего реально не решат и никаких подвижек в плане поддержки Украины не будет. Это говорильня, направленная на нагнетание напряжённости. К чему сейчас и стремится Киев», — сказал Джабаров.

Он отметил, что к подобному «нужно относиться спокойно».

«Крым и Севастополь — субъекты Российской Федерации. И создавать какие-то «платформы» по чужой территории, мягко говоря, неприлично. Поэтому никто всерьёз это не воспринимает», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей украинских властей «мазохистами» в связи с их намерением провести международный саммит «Крымской платформы».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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