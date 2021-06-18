Лавров и Макей обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили ситуацию с задержанными в Минске россиянами.

«Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами. Имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.

Он выразил надежду на то, что эта ситуация будет разрешена в скором времени.

Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.