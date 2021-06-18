Лавров и Макей обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами
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«Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами. Имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.
Он выразил надежду на то, что эта ситуация будет разрешена в скором времени.
Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.