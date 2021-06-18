Следователи ГБР проводят обыски в Министерстве юстиции Украины
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«Действительно, обыски проводят следователи, проводятся следственные действия», — приводит её слова сайт Vesti.ua.
Она отметила, что в бюро пока не могут предоставить дополнительную информацию по этой ситуации.
Пресс-секретарь добавила, что ГБР обнародует информацию, когда следователь вернётся после обысков.
Ранее сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания двух основателей общественной организации «Партия Шария».