Следователи ГБР проводят обыски в Министерстве юстиции Украины

Следователи украинского Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве юстиции страны. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Ольга Чеканова.

«Действительно, обыски проводят следователи, проводятся следственные действия», — приводит её слова сайт Vesti.ua.

Она отметила, что в бюро пока не могут предоставить дополнительную информацию по этой ситуации.

Пресс-секретарь добавила, что ГБР обнародует информацию, когда следователь вернётся после обысков.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания двух основателей общественной организации «Партия Шария».