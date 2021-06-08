Украинские спецслужбы провели обыски у основателей Партии Шария

Сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания двух основателей общественной организации «Партия Шария», «причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины. В ходе оперативных мероприятий сотрудники украинских спецслужб изъяли компьютерную технику, печать Партии Шария, мобильные терминалы и банковские карты. В марте СБУ возбудила уголовное дело в отношении организации по подозрению в нарушении правил регистрации политических партий.