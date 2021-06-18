В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе
- РИА Новости
Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на данные пресс-службы государственного предприятия «Луганскгаз».
«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в официальном сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители, причина случившегося устанавливается. В связи с аварией от газоснабжения временно отключили 40 объектов. Очаг возгорания удалось потушить.
В феврале в столице самопровозглашённой Луганской народной республики произошёл взрыв на газораспределительном узле. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщалось.