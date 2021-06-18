В ЛНР сообщили о взрыве на газопроводе

На газопроводе в районе Парка имени 1 Мая в Луганске ночью произошёл взрыв с последующим возгоранием.

Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на данные пресс-службы государственного предприятия «Луганскгаз».

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — говорится в официальном сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, причина случившегося устанавливается. В связи с аварией от газоснабжения временно отключили 40 объектов. Очаг возгорания удалось потушить.

В феврале в столице самопровозглашённой Луганской народной республики произошёл взрыв на газораспределительном узле. О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщалось.