Россия призвала ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР

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Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов на пост ополчения самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), произошедшее 11 июня.

«Россия призывает членов Совета Безопасности осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооружённых сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением Минских соглашений», — говорится в сообщении на сайте постпредства России при ООН.

Отмечается, что особое беспокойство Москвы вызывает «пособничество преступлениям киевского режима против своих мирных граждан западных государств».

Также российская сторона обратила внимание на то, что данная провокация была устроена почти сразу после телефонного разговора президентов Украины и США 8 июня.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР и убили пятерых ополченцев.

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