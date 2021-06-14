Протасевич считает СИЗО безопасным для себя местом
- Reuters
«Место, в котором я сейчас постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное. Потому что я прекрасно понимаю, что многие меня считают предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал», — приводит его слова БЕЛТА.
Он добавил, что если бы ему предложили выйти на свободу, он бы «обязательно попросил себе госзащиту».
«Конечно, я нахожусь в СИЗО, но со мной нормально обращаются. У меня нет никаких жалоб и претензий», — отметил Протасевич.
Ранее он заявил, что не имел торга со следствием в Белоруссии.
Также Протасевич заявлял, что полностью сотрудничает со следствием и предоставляет уникальные факты, а в политику больше не хочет.