Протасевич считает СИЗО безопасным для себя местом

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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что СИЗО, в котором он находится, для него на данный момент наиболее безопасное место.
Протасевич считает СИЗО безопасным для себя местом
  • Reuters

«Место, в котором я сейчас постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное. Потому что я прекрасно понимаю, что многие меня считают предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал», — приводит его слова БЕЛТА.

Он добавил, что если бы ему предложили выйти на свободу, он бы «обязательно попросил себе госзащиту».

«Конечно, я нахожусь в СИЗО, но со мной нормально обращаются. У меня нет никаких жалоб и претензий», — отметил Протасевич.

Ранее он заявил, что не имел торга со следствием в Белоруссии.

Также Протасевич заявлял, что полностью сотрудничает со следствием и предоставляет уникальные факты, а в политику больше не хочет.

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