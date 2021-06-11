Пасечник заявил, что диверсия в ЛНР была утверждена на высоком уровне

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что диверсия ВСУ, в результате которой были убиты пять ополченцев, «была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне».

«Мы твёрдо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», — говорится в его заявлении, которое опубликовал Луганский информационный центр.

В МИД республики призвали страны — гаранты минского процесса «принять меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путём».

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР и убили пятерых ополченцев.

Нападение произошло в районе населённого пункта Голубовское.

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