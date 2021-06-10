Умер глава Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ

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Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) скончался на 69-м году жизни.
Умер глава Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

«10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни скончался... высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский», — говорится в заявлении.

В январе Белорусская православная церковь сообщила, что умер почётный патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Филарет.

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