Умер глава Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) скончался на 69-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви.

«10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни скончался... высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский», — говорится в заявлении.

В январе Белорусская православная церковь сообщила, что умер почётный патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Филарет.