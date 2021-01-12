В Белоруссии умер митрополит Филарет

Белорусская православная церковь (БПЦ) сообщила, что почётный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет скончался.

Об этом говорится на сайте БПЦ.

«12 января 2021 года на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почётный патриарший экзарх всея Белоруссии», — говорится в сообщении.

Информация о времени и месте прощания с почившим будет размещена дополнительно.

В октябре сообщалось, что почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни.