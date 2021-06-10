Представители МИД стран СНГ обсудили вопросы контроля над вооружениями
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«В заседании приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере».
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе проблематике ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космосе, сотрудничества в Организации по запрещению химического оружия, биологической безопасности, военно-политического измерения ОБСЕ и контроля над обычными вооружениями в Европе», — сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что «консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами — участниками СНГ в соответствующих областях».
Ранее председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что премьер-министры стран СНГ на прошедшем в Минске заседании единодушно выразили поддержку Белоруссии «в это непростое время».