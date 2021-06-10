Представители МИД стран СНГ обсудили вопросы контроля над вооружениями

В Минске 10 июня состоялись межмидовские консультации государств — участников СНГ на тему «О вопросах контроля над вооружениями». Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«В заседании приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе проблематике ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космосе, сотрудничества в Организации по запрещению химического оружия, биологической безопасности, военно-политического измерения ОБСЕ и контроля над обычными вооружениями в Европе», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что «консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами — участниками СНГ в соответствующих областях».

Ранее председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что премьер-министры стран СНГ на прошедшем в Минске заседании единодушно выразили поддержку Белоруссии «в это непростое время».