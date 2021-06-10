Слушания в Нидерландах по делу MH17 возобновятся 17 июня

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Суд в Нидерландах завершил стартовую фазу слушаний по делу о крушении на востоке Украины самолёта, летевшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. Следующее заседание состоится 17 июня в 10:00.
Слушания в Нидерландах по делу MH17 возобновятся 17 июня
  • © Bulent Kilic
  • AFP

Об этом сообщается в аккаунте суда Нидерландов в Twitter.

Следствие отклонило показания свидетелей, которые заявили, что видели старт ракеты из Амвросиевки. По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, следственная группа отвергла эту версию, так как указанная зона находится слишком далеко от места, где самолёт пропал с радаров.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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