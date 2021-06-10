Слушания в Нидерландах по делу MH17 возобновятся 17 июня
- © Bulent Kilic
- AFP
Об этом сообщается в аккаунте суда Нидерландов в Twitter.
Следствие отклонило показания свидетелей, которые заявили, что видели старт ракеты из Амвросиевки. По словам судьи Хелейн Керстенс-Фокенс, следственная группа отвергла эту версию, так как указанная зона находится слишком далеко от места, где самолёт пропал с радаров.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.