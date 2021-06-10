Нацсовет Украины запретил вещание в стране телеканала «Беларусь 24»

На Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24». Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио на заседании 10 июня по итогам постоянного мониторинга канала.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Детектор Медиа».

Отмечается, что чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, также выявлены и другие нарушения. А поскольку Белоруссия не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канале следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.