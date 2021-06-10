Нацсовет Украины запретил вещание в стране телеканала «Беларусь 24»

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На Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24». Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио на заседании 10 июня по итогам постоянного мониторинга канала.
Нацсовет Украины запретил вещание в стране телеканала «Беларусь 24»
  • Pixabay

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Детектор Медиа».

Отмечается, что чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, также выявлены и другие нарушения. А поскольку Белоруссия не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канале следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.

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