Нацсовет Украины запретил вещание в стране телеканала «Беларусь 24»
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на «Детектор Медиа».
Отмечается, что чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.
По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, также выявлены и другие нарушения. А поскольку Белоруссия не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канале следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.