В МИД России сообщили о вызове временного поверенного в делах Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило 10 июня был вызван в министерство.
В МИД России сообщили о вызове временного поверенного в делах Украины
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Сегодня, 10 июня, в 10:00 в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило», — сообщила она.

По её словам, данное решение было принято в связи с «очередным нарушением Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов».

Ранее сообщалось, что группа лиц из украинской националистической организации помешала сотрудникам российского консульства и членам местной общественной организации «Русский дом» возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Львовской области.

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