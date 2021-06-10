МИД России заявил протест временному поверенному в делах Украины

Временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в четверг, 10 июня, вызвали в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с действиями украинских националистов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников», — пояснила российский дипломат.

В среду, 9 июня, на Украине националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину. Они оттеснили сотрудников консульства к автомобилю, сломали букет цветов и вынудили россиян уехать. При этом представители полиции, находящиеся неподалеку, бездействовали.