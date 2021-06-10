Захарова прокомментировала слова Борреля об омлете и яйцах
- РИА Новости
«Видимо, наши еэсовские партнёры решили во всём руководствоваться правилом «цель оправдывает средство»... Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска», — сказала она.
Российский дипломат напомнила слова Борреля о том, что, «не разбив яиц, омлет не сделаешь».
«Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет — бейте свои яйца. Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую», — подытожила Захарова.
Депутаты Европарламента ранее опубликовали проект санкций против Белоруссии. В ЕС намерены ввести ограничительные меры экономического характера, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность Минска.