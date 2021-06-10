Захарова прокомментировала слова Борреля об омлете и яйцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выразил надежду на то, что экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза.

«Видимо, наши еэсовские партнёры решили во всём руководствоваться правилом «цель оправдывает средство»... Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска», — сказала она.

Российский дипломат напомнила слова Борреля о том, что, «не разбив яиц, омлет не сделаешь».

«Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет — бейте свои яйца. Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую», — подытожила Захарова.

Депутаты Европарламента ранее опубликовали проект санкций против Белоруссии. В ЕС намерены ввести ограничительные меры экономического характера, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность Минска.