В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии

Короткая ссылка
Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии намерены призвать немедленно ввести четвёртый пакет персональных санкций по республике, говорится в проекте документа.
В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, парламентарии также выступят с призывом начать готовить следующий пакет ограничений и принять самые широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

ЕП также призывает прекратить сотрудничество и финансирование белорусских госбанков и предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT.

Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг, 10 июня. Решение Европарламента не обязательно к исполнению и носит рекомендательный характер для стран ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить