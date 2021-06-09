В Европарламенте опубликовали проект санкций против Белоруссии

Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии намерены призвать немедленно ввести четвёртый пакет персональных санкций по республике, говорится в проекте документа.

Как передаёт РИА Новости, парламентарии также выступят с призывом начать готовить следующий пакет ограничений и принять самые широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

ЕП также призывает прекратить сотрудничество и финансирование белорусских госбанков и предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT.

Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг, 10 июня. Решение Европарламента не обязательно к исполнению и носит рекомендательный характер для стран ЕС.