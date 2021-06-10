Лавров обсудит с главой МИД Белоруссии задержание Сапеги
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня», — заявила она.
Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в ходе его рабочего визита в Москву 17—18 июня.
Сапега была задержана в Минске 23 мая по подозрению в совершении ряда преступлений, предусматривающих уголовное наказание по законодательству Белоруссии.