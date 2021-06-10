Лавров обсудит с главой МИД Белоруссии задержание Сапеги

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Глава МИД России Сергей Лавров планирует обсудить задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги на переговорах в Москве с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров обсудит с главой МИД Белоруссии задержание Сапеги
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня», — заявила она.

Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в ходе его рабочего визита в Москву 17—18 июня.

Сапега была задержана в Минске 23 мая по подозрению в совершении ряда преступлений, предусматривающих уголовное наказание по законодательству Белоруссии.

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