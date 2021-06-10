Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии в Москве 17—18 июня
- РИА Новости
«17—18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь», — сообщила Захарова.
Министры обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку, в частности отношения с США и ЕС и противодействие иностранному вмешательству в дела суверенных государств.
28—29 мая в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.