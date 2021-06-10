Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии в Москве 17—18 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в ходе его рабочего визита в Москву 17—18 июня, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«17—18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь», — сообщила Захарова.

Министры обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку, в частности отношения с США и ЕС и противодействие иностранному вмешательству в дела суверенных государств.

28—29 мая в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.