Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии в Москве 17—18 июня

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в ходе его рабочего визита в Москву 17—18 июня, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Лавров проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии в Москве 17—18 июня
  • РИА Новости

«17—18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь», — сообщила Захарова.

Министры обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку, в частности отношения с США и ЕС и противодействие иностранному вмешательству в дела суверенных государств.

28—29 мая в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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