В МИД России заявили о поддержке Минска в случае новых санкций со стороны ЕС

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Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов прокомментировал ситуацию с возможным введением ЕС новых санкций в отношении Минска.
В МИД России заявили о поддержке Минска в случае новых санкций со стороны ЕС
  • © Валерий Шарифулин
  • РИА Новости

«Белоруссию мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Белоруссии, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Белоруссии и ударить по формированию бюджета», — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что Россия готова будет пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены Белоруссией с рынка ЕС. 

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявил о готовности государства переключиться на российские и азиатские технологии, замещая таким образом европейские и американские.

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