На Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1785 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 2 219 824, сообщает украинский Минздрав.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 июня на Украине зафиксировано 1785 новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них детей — 77, медработников — 73)», — говорится в пресс-релизе.

За сутки на Украине скончались 97 человек. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 51 507.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.