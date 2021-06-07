Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусом на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Об этом сообщает офис президента Украины.

По его словам, все области Украины в настоящий момент находятся в «жёлтой» зоне. Пациентов, лечащихся в больницах от COVID-19, сейчас 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% — сейчас болеют 81 927 человек.

Он также отметил, что в стране наблюдается снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Ранее стало известно, что на Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили более 1 млн жителей.