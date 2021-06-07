Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусом на Украине

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с коронавирусом на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает офис президента Украины.

По его словам, все области Украины в настоящий момент находятся в «жёлтой» зоне. Пациентов, лечащихся в больницах от COVID-19, сейчас 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% — сейчас болеют 81 927 человек. 

Он также отметил, что в стране наблюдается снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Ранее стало известно, что на Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили более 1 млн жителей

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить