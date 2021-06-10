На Украине заявили о зависимости вооружённых сил от российского топлива
- Reuters
«У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. То есть мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины», — передаёт РИА Новости ответ Арестовича на вопрос о необходимости разрыва всех отношений с Москвой и Минском.
Он добавил, что «если государство заботится о собственной экономике, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют», и оставить те, без которых утратится боеспособность Украины.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о нежелании Киева исполнять Минские соглашения.