На Украине заявили о зависимости вооружённых сил от российского топлива

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Советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы Украины могут на один-два месяца остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии.
На Украине заявили о зависимости вооружённых сил от российского топлива
  • Reuters

«У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. То есть мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины», — передаёт РИА Новости ответ Арестовича на вопрос о необходимости разрыва всех отношений с Москвой и Минском.

Он добавил, что «если государство заботится о собственной экономике, то должно взять и провести ревизию всех отношений, которые существуют», и оставить те, без которых утратится боеспособность Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о нежелании Киева исполнять Минские соглашения.

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