В Минтрансе Белоруссии назвали санкции ЕС беззубым укусом

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Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair политизирован, и назвал последовавшие со стороны Евросоюза санкции беззубым укусом.
В Минтрансе Белоруссии назвали санкции ЕС беззубым укусом
  • Reuters

«Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, — это такой беззубый укус. Вроде неприятно и брезгливо, но не больно», — сказал Сикорский в эфире телеканала ОНТ. Его слова приводит БЕЛТА.

Он отметил, что ЕС в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причём разных стран.

Сикорский также подчеркнул, что политизировать вопросы авиационной безопасности категорически нельзя.

Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что действия западных стран по ограничению полётов авиакомпании без результатов международного расследования инцидента с самолётом Ryanair являются подлостью.

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