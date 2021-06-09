Путин высказался о нежелающих стать «пушечным мясом» украинцах

По последним данным, по меньшей мере половина населения Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди, которые «не желают оказаться на линии огня» и не хотят стать «разменной монетой или пушечным мясом». Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире «Россия 24».

«По последним данным, которые публикуются, там 50/50 примерно. Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие — глупые, а потому, что те, кто не хотят, — понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом», — сказал российский лидер.

Он предположил, что такие люди, «судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации».

«И не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку. Умные люди», — подытожил Путин.

Также президент России отметил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.