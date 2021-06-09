В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 255 601.
В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса
  • AFP

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Всего 6145 пациентов с COVID-19 скончались, 248 260 инфицированных выздоровели.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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