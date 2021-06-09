Учения объединённой системы ПВО «Боевое содружество» состоятся в 2021 году

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Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран СНГ согласовали проведение совместных учений с боевой стрельбой войск объединённой системы ПВО в 2021 году.
Учения объединённой системы ПВО «Боевое содружество» состоятся в 2021 году
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединённой системы ПВО «Боевое содружество — 2021». Учение пройдёт в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан», — заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания комитета начальников генштабов СНГ.

Он также сообщил, что на заседании были определены задачи в области построения системы воздушно-космической обороны государств — участников СНГ. Также согласованы совместные мероприятия вооружённых сил на 2022 год.

Кроме того, участники встречи проанализировали опыт войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России по борьбе с COVID-19.

В заседании принимали участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации исполнительного комитета СНГ и секретариата СМО СНГ.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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