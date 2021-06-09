Адвокат Сапеги встретится с подзащитной до конца недели

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Александр Филанович на текущей неделе намерен встретиться с подзащитной для обсуждения дальнейших шагов.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«На этой неделе состоится очередная встреча адвоката с Софьей. Адвокат обсудит с Софьей сложившуюся ситуацию и дальнейшие шаги по её защите», — сказал он.

Россиянка была задержана в Минске 28 мая по подозрению в совершении ряда преступлений в августе — сентябре 2020 года, которые предусматриваются несколькими статьями УК Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с Сапегой, проинформировала, что белорусские власти предоставили посольству России в Минске многократное разрешение на посещение россиянки.