В ЕС оценили отмену судом решения о продлении санкций против Януковича

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стан прокомментировал отмену Европейским судом решения Совета ЕС о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына.
В ЕС оценили отмену судом решения о продлении санкций против Януковича
  • globallookpress.com

По его словам, ЕС принял к сведению решение суда, оно будет проанализировано в Совете Евросоюза.

«Виктор Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС в соответствии с юридическим актом, принятым уже в текущем 2021 году», — цитирует Стана РИА Новости.

Он уточнил, что в суде оспаривалось решение Совета ЕС в отношении Януковича от 2019 года.

«Режим санкций действует до 6 марта 2022 года, он пересматривается на ежегодной основе. Вопрос о продлении санкций против Януковича и его сына будет рассматриваться и потребует единогласного одобрения всех государств-членов», — подчеркнул представитель ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета ЕС о продлении заморозки активов Януковича и его сына.

В марте Евросоюз на год продлил санкции против Януковича и его окружения.

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