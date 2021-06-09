Пашинян вновь предложил обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане военных

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян повторил своё предложение обменять собственного сына на армянских военных, удерживаемых в Азербайджане.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера я заявил и сегодня поручил нашим соответствующим органам официально передать наше предложение о том, что мой сын готов в статусе заложника отправиться в Баку при условии возвращения всех наших пленных», — сказал Пашинян.

В понедельник, 8 июня, в ходе диалога с экс-главой республики Сержем Саргсяном он ответил утвердительно на предложение «отдать своего сына и вернуть вместо него 20—25 военнопленных».

Азербайджанская сторона в конце мая сообщила о задержании группы армянских военных, которые, по словам Баку, пытались заминировать пути снабжения на территории государства. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих Армении, однако с оговоркой, что они находились на армянской территории и проводили инженерные работы. По словам Пашиняна, военнослужащие были похищены Азербайджаном.