Пашинян вновь предложил обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане военных

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И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян повторил своё предложение обменять собственного сына на армянских военных, удерживаемых в Азербайджане.
Пашинян вновь предложил обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане военных
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера я заявил и сегодня поручил нашим соответствующим органам официально передать наше предложение о том, что мой сын готов в статусе заложника отправиться в Баку при условии возвращения всех наших пленных», — сказал Пашинян.

В понедельник, 8 июня, в ходе диалога с экс-главой республики Сержем Саргсяном он ответил утвердительно на предложение «отдать своего сына и вернуть вместо него 20—25 военнопленных».

Азербайджанская сторона в конце мая сообщила о задержании группы армянских военных, которые, по словам Баку, пытались заминировать пути снабжения на территории государства. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих Армении, однако с оговоркой, что они находились на армянской территории и проводили инженерные работы. По словам Пашиняна, военнослужащие были похищены Азербайджаном.

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