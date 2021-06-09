Лавров: США утаивают факты колоссальной важности по крушению МН17

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты колоссальной важности, так как отказываются предоставлять снимки со спутника июля 2014 года по катастрофе в Донбассе Boeing Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17.
Лавров: США утаивают факты колоссальной важности по крушению МН17
  • Reuters

«Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing», — заявил Лавров на «Примаковских чтениях».

Лавров отметил, что суд в Нидерландах заявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт.

«Колоссальной важности факты утаиваются», — добавил глава МИД.

Накануне председательствующий судья во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. 

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