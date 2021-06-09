Лавров: США утаивают факты колоссальной важности по крушению МН17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты колоссальной важности, так как отказываются предоставлять снимки со спутника июля 2014 года по катастрофе в Донбассе Boeing Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17.

«Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing», — заявил Лавров на «Примаковских чтениях».

Лавров отметил, что суд в Нидерландах заявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт.

«Колоссальной важности факты утаиваются», — добавил глава МИД.

Накануне председательствующий судья во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года.