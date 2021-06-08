МИД Польши выразил возмущение новым белорусским праздником

Министерство иностранных дел Польши выразило возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника Дня народного единства в честь присоединения польской территории в 1939 году.

«МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника «День народного единства» 17 сентября... Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно», — говорится в заявлении польского министерства.

По мнению польского МИД, «установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней».

«Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии», — отметили там.

Ранее сообщалось, что Польша запретила авиакомпаниям Белоруссии полёты над своей территорией.