МИД Польши выразил возмущение новым белорусским праздником

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Польши выразило возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника Дня народного единства в честь присоединения польской территории в 1939 году.
МИД Польши выразил возмущение новым белорусским праздником
  • © Sojka Libor/CTK
  • globallookpress.com

«МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника «День народного единства» 17 сентября... Основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно», — говорится в заявлении польского министерства.

По мнению польского МИД, «установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик — это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней».

«Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии», — отметили там.

Ранее сообщалось, что Польша запретила авиакомпаниям Белоруссии полёты над своей территорией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить