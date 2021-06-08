В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 401 019

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 401 019.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 393 237 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 6 447 553 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике наблюдается спад третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19, больницы могут постепенно возвращаться к прежнему режиму работы.