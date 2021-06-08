В ДНР заявили о «секретных консультациях» украинской стороны с координатором от ОБСЕ
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства ДНР.
«К старой тактике затягивания переговоров добавился новый элемент секретных консультаций украинской стороны с координатором от ОБСЕ. Так, переговорщики от Киева полностью игнорируют наши призывы интенсифицировать дискуссию по выполнению поручения контактной группы в части подготовки и согласования общего проекта дорожной карты без объяснения причин такой позиции. При этом Украина решила, что договориться об урегулировании конфликта в Донбассе возможно не с представителями республик как второй стороной конфликта, а тет-а-тет с координатором ОБСЕ», — заявила Михайлова.
Она добавила, что республики направили свой проект дорожной карты ещё в октябре 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум.