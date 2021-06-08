В ДНР заявили о «секретных консультациях» украинской стороны с координатором от ОБСЕ

Официальный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова заявила, что «к старой тактике затягивания переговоров» украинская сторона добавила новый элемент.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства ДНР.

«К старой тактике затягивания переговоров добавился новый элемент секретных консультаций украинской стороны с координатором от ОБСЕ. Так, переговорщики от Киева полностью игнорируют наши призывы интенсифицировать дискуссию по выполнению поручения контактной группы в части подготовки и согласования общего проекта дорожной карты без объяснения причин такой позиции. При этом Украина решила, что договориться об урегулировании конфликта в Донбассе возможно не с представителями республик как второй стороной конфликта, а тет-а-тет с координатором ОБСЕ», — заявила Михайлова.

Она добавила, что республики направили свой проект дорожной карты ещё в октябре 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум.