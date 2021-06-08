В ДНР заявили о «секретных консультациях» украинской стороны с координатором от ОБСЕ

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Официальный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в группе по политическим вопросам Наталья Михайлова заявила, что «к старой тактике затягивания переговоров» украинская сторона добавила новый элемент.
В ДНР заявили о «секретных консультациях» украинской стороны с координатором от ОБСЕ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства ДНР.

«К старой тактике затягивания переговоров добавился новый элемент секретных консультаций украинской стороны с координатором от ОБСЕ. Так, переговорщики от Киева полностью игнорируют наши призывы интенсифицировать дискуссию по выполнению поручения контактной группы в части подготовки и согласования общего проекта дорожной карты без объяснения причин такой позиции. При этом Украина решила, что договориться об урегулировании конфликта в Донбассе возможно не с представителями республик как второй стороной конфликта, а тет-а-тет с координатором ОБСЕ», — заявила Михайлова.

Она добавила, что республики направили свой проект дорожной карты ещё в октябре 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум.

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