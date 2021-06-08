Лукашенко поручил развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
- РИА Новости
«Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он призвал не рассчитывать на поставки зарубежного оружия и начать развитие собственного производства.
«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит», — подчеркнул президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко подписал закон о наделении органов внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.