Лукашенко поручил развить производство стрелкового оружия в Белоруссии

Белоруссия должна производить хотя бы минимальный объём стрелкового оружия самостоятельно, заявил лидер республики Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса страны.

«Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал не рассчитывать на поставки зарубежного оружия и начать развитие собственного производства.

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко подписал закон о наделении органов внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.