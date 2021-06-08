Лукашенко поручил развить производство стрелкового оружия в Белоруссии

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Белоруссия должна производить хотя бы минимальный объём стрелкового оружия самостоятельно, заявил лидер республики Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса страны.
Лукашенко поручил развить производство стрелкового оружия в Белоруссии
  • РИА Новости

«Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал не рассчитывать на поставки зарубежного оружия и начать развитие собственного производства.

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко подписал закон о наделении органов внутренних дел правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

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