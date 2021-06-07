Глава МЧС Абхазии взял под личный контроль поиски российской туристки

Короткая ссылка
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял под личный контроль поиски российской туристки, которая упала с моста в реку Гега в Рицинском национальном парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Глава МЧС Абхазии взял под личный контроль поиски российской туристки
  • © mchsra.info

«Спасатели провели облёт на вертолёте, но девушку так и не нашли. Проблема заключается в том, что реки очень бурные, после дождя поднялась вода», — сообщил представитель пресс-службы.

6 июня россиянка 1997 года рождения во время посещения Рицинского национального парка в Абхазии в составе экскурсионной группы упала с моста в реку Гега.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к поиску туристки, которую унесло течением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить