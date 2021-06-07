Глава МЧС Абхазии взял под личный контроль поиски российской туристки

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния взял под личный контроль поиски российской туристки, которая упала с моста в реку Гега в Рицинском национальном парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Спасатели провели облёт на вертолёте, но девушку так и не нашли. Проблема заключается в том, что реки очень бурные, после дождя поднялась вода», — сообщил представитель пресс-службы.

6 июня россиянка 1997 года рождения во время посещения Рицинского национального парка в Абхазии в составе экскурсионной группы упала с моста в реку Гега.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к поиску туристки, которую унесло течением.