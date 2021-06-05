Азербайджан смягчил правила въезда для граждан России и Турции

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Правительство Азербайджана приняло решение разрешить въезд в республику на воздушным транспорте гражданам России и Турции при предъявлении документа о вакцинации против коронавируса, о выздоровлении после инфицирования либо об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР.
Азербайджан смягчил правила въезда для граждан России и Турции
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«С 10 июня граждане России и Турции смогут посещать Азербайджан авиационным транспортом при соблюдении следующих условий... документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после заражения этой инфекцией (ковид-паспорт), а также справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном методом ПЦР не позднее 72 часов до полета», — приводит сообщение ТАСС.

При этом больше не потребуется получать для въезда в республику специальное разрешение от оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

Как пояснили в азербайджанском кабмине, решение о смягчении требований для граждан России и Турции обусловлено стабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах.

Ранее в авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

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