Кортеж президента Киргизии попал в ДТП

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Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию, в результате которой погиб сотрудник охраны главы государства, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
Кортеж президента Киргизии попал в ДТП
  • РИА Новости

«Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения», — приводит сообщение ТАСС.

В результате происшествия пострадали три человека и погиб сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

В июле 2019 года кортеж украинского лидера Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области.

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