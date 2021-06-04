Кортеж президента Киргизии попал в ДТП

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию, в результате которой погиб сотрудник охраны главы государства, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

«Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения», — приводит сообщение ТАСС.

В результате происшествия пострадали три человека и погиб сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

В июле 2019 года кортеж украинского лидера Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области.