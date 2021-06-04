Кортеж президента Киргизии попал в ДТП
- РИА Новости
«Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения», — приводит сообщение ТАСС.
В результате происшествия пострадали три человека и погиб сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
В июле 2019 года кортеж украинского лидера Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей, в Запорожской области.