Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.

Об этом сообщает местный портал «Первый Запорожский».

По данным портала, автобусы везли детей в оздоровительный лагерь.

Информацию об аварии подтвердила пресс-служба Управления государственной охраны Украины (УГО) на своей странице в Facebook.

«14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент происшествия в кортеже не было автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

В УГО также указали, что кроме микроавтобуса участниками данного ДТП стали два автомобиля, однако ведомство не уточнило, подразумеваются ли под автомобилями автобусы с детьми.

В мае три мотоцикла из кортежа президента США Дональда Трампа попали в ДТП в Луизиане.

В феврале кортеж главы Молдавии Игоря Додона попал в аварию.