Трое пострадали при аварийной посадке военного вертолёта в Киргизии

Три человека получили лёгкие травмы в результате аварийной посадки киргизского военного вертолёта Ми-8 вблизи границы с Таджикистаном, сообщило Минобороны Киргизии.

«Сегодня в Ноокатском районе Ошской области вынужденную посадку совершил вертолёт МИ-8 МТ Сил воздушной обороны Кыргызской Республики. На борту находились около десяти человек, по предварительным данным, три человека получили лёгкие травмы», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в Киргизии в результате экстренной посадки военного вертолёта, который направлялся на место инцидента в приграничном районе.