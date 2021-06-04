АКИpress: в Киргизии военный вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку

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Несколько человек пострадали в результате экстренной посадки военного вертолёта Ми-8 в Киргизии.
АКИpress: в Киргизии военный вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку
  • РИА Новости

Об этом сообщает киргизское информагентство АКИpress со ссылкой на источники.

По его данным, на борту вертолёта, который направлялся в приграничную зону Чон-Алайского района, были 15 человек, включая пилотов.

Уточняется, что пострадавшие получили лёгкие травмы.

Вместе с этим портал 24.kg со ссылкой на источники пишет, что вертолёт направлялся на место инцидента в приграничном районе. По предварительным данным, в инциденте пострадали четыре человека.

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