В Казахстане заявили о прекращении переговоров по поставкам вакцины AstraZeneca

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Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев заявил, что Казахстан прекратил переговоры по возможным поставкам вакцины компании AstraZeneca в страну.
В Казахстане заявили о прекращении переговоров по поставкам вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Искалиев отметил, что причиной данного решения стал огромный негатив, связанный с данным препаратом.

«По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины», — сказал он.

Как уточняет агентство, ТОО «СК-Фармация» выступает единым медицинским дистрибьютором Казахстана, который занимается обеспечением лекарственными средствами населения страны в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подготовила доклад, в котором сравнила количество летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer и своего препарата в шести европейских странах.

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