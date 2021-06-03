Посол США в Белоруссии продолжит работать за пределами республики

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Американский посол в Белоруссии Джули Фишер продолжит работать за пределами республики, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Посол США в Белоруссии продолжит работать за пределами республики
  • Reuters

Трансляция брифинга ведётся в Twitter.

«Посол Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан, посол продолжит сотрудничать с ними, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества, за пределами Белоруссии», — сказал он.

Ранее Белоруссия в ответ на санкции Вашингтона сообщила о сокращении персонала американской дипмиссии, ужесточении визовых процедур и введении временного ограничения на работу специалистов из США в республике.

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