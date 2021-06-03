МИД Белоруссии объявил об ответных мерах на санкции США

Белоруссия в ответ на санкции Вашингтона сокращает персонал американской дипмиссии, ужесточает визовые процедуры и вводит временное ограничение на работу специалистов из США в республике, сообщил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе», — говорится в комментарии.

Кроме того, Белоруссия отозвала решение о работе в стране Агентства США по международному развитию.

В МИД Белоруссии назвали санкции США против белорусских госкомпаний незаконными, противоречащими международному праву и наносящими ущерб гражданам республики.

В конце мая США объявили, что с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске.