В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»

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В Белоруссии зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».
В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице белорусского Минздрава в Facebook.

«На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», — сообщили в ведомстве.

Ранее РФПИ объявил о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Палестины.

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