В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице белорусского Минздрава в Facebook.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», — сообщили в ведомстве.
Ранее РФПИ объявил о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Палестины.