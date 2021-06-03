В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»

В Белоруссии зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом сообщается на странице белорусского Минздрава в Facebook.

«На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», — сообщили в ведомстве.

Ранее РФПИ объявил о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Палестины.