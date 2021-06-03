Политолог оценил желание Киева участвовать в переговорах по СП-2 в США

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев хочет присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это экономический проект, который реализуется в интересах России, Германии и ряда других государств Европы, который в полной мере соответствует всем нормам и принципам международных отношений... Он нисколько не ущемляет интересы третьих стран. В этом смысле данное заявление является очень странным. Оно демонстрирует некомпетентность украинской стороны», — отметил Шаповалов.

По словам эксперта, проект реализуется компаниями из группы страны, к которым Украина «не имеет никакого отношения».

Специалист также добавил, что подобное заявление можно назвать неподобающим.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о желании Киева присутствовать за столом переговоров между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2».

По его словам, проект «бьёт Украину в самое сердце» с точки зрения экономики и политики безопасности.