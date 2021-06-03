Главы СВР и КГБ Белоруссии провели встречу в Витебске

Короткая ссылка
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель провели рабочую встречу в Витебске.
Главы СВР и КГБ Белоруссии провели встречу в Витебске
  • Reuters

«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях», — приводит ТАСС сообщение СВР.

Также стороны договорились «о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада».

Ранее Нарышкин заявил, что на Западе предпринимают попытки проецировать ситуацию в Белоруссии на Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить