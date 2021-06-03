Главы СВР и КГБ Белоруссии провели встречу в Витебске

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель провели рабочую встречу в Витебске.

«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях», — приводит ТАСС сообщение СВР.

Также стороны договорились «о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада».

Ранее Нарышкин заявил, что на Западе предпринимают попытки проецировать ситуацию в Белоруссии на Россию.