Нарышкин: на Западе проецируют ситуацию в Белоруссии на Россию
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- РИА Новости
«Ну это очевидно — то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию», — сказал он.
По его словам, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было.
«Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», — добавил он.
Ранее Нарышкин заявлял о попытках внешних сил неконституционными методами изменить существующую политическую власть в Белоруссии.