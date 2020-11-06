Нарышкин: на Западе проецируют ситуацию в Белоруссии на Россию

На Западе предпринимают попытки проецировать ситуацию в Белоруссии на Россию, однако никаких новых технологий раскачивания обстановки не отмечено. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Ну это очевидно — то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию», — сказал он.

По его словам, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было.

«Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», — добавил он.

Ранее Нарышкин заявлял о попытках внешних сил неконституционными методами изменить существующую политическую власть в Белоруссии.